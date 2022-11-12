الرباط: أنبوب الغاز المغربي النيجيري يفيد 13 دولة

قالت مسؤولة مغربية أمس الجمعة إن مشروع خط أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا -الذي وصل إلى مرحلة الدراسات التقنية والهندسية التفصيلية- ستستفيد منه 13 دولة.

جاء ذلك وفق المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي) أمينة بنخضرة في تصريح للأناضول على هامش مشاركتها بملتقى دبلوماسي في الرباط حول المشروع.

وأفادت بنخضرة بأن "مشروع خط أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا سيسرع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي سيمر منها".

وأضافت أن "للمشروع أبعادا إستراتيجية واقتصادية واجتماعية، لأنه سيمكن من نقل الطاقة في أحسن الظروف إلى 13 دولة".

وسيمكّن الأنبوب من "توطيد الاندماج الاقتصادي بين هذه الدول"، وهي بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، إضافة إلى المغرب ونيجيريا.

وأشارت بنخضرة إلى أن "المشروع سيمكن من خلق دينامية لأزيد من 400 مليون نسمة المنتمية إلى دول المنطقة".

من جهته، وصف السفير التركي لدى الرباط عمر فاروق دوغان مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري بـ"المهم جدا".

ولفت دوغان في تصريح للأناضول -على هامش مشاركته في الملتقى- إلى "أهمية التمويل بالنسبة لهذا المشروع".

وقال إن "التعاون القوي على المستوى الدولي سيساهم في إتمام المشروع".

والأحد الماضي، وصف ملك المغرب محمد السادس -في خطاب متلفز- مشروع خط أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا بأنه "إستراتيجي".​​​​​​​

ووصل المشروع إلى مرحلة الدراسات التقنية والهندسية التفصيلية، ويعبر الأنبوب 13 دولة في غرب أفريقيا قبل أن يصل إلى أوروبا، وتم الاتفاق عليه مع المغرب في 2016.