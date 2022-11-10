افتتح رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، اليوم الخميس، التوسعة الجديدة لمطار حمد الدولي.

وقام بجولة اطلع خلالها على الصالات الجديدة للمسافرين، واستمع إلى نبذة عن طاقاتها الاستيعابية في استقبال ومغادرة المسافرين والأنظمة الحديثة المستخدمة، كما اطلع على مختلف المرافق والتجهيزات وما صاحبها من تطوير في كافة العمليات التشغيلية، من أجل استقبال المسافرين وجميع ضيوف قطر وجماهير بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويسعى مطار حمد الدولي لتقديم تجربة آمنة لمسافريه، والحفاظ على تميّز خدماته، مع خفض وقت الانتظار في جميع نقاط الاتصال عبر المطار.

وسيرفع الافتتاح الجديد للتوسعة الطاقة الاستيعابية إلى 58 مليون مسافر سنويا.

ويتماشى هذا التوسع الكبير الذي تمّ افتتاحه اليوم مع التدفقات المرتقبة للزوار والمشجعين، كما يسهل من انسيابية حركة الطائرات والمراقبة الجوية، بالتزامن مع متطلبات الكثافة التشغيلية خلال بطولة كأس العالم التي تفصلنا أيام قليلة عن انطلاقتها، وهو ما يعزز فرص تلبية الطلب المتزايد على سفر الأفراد وشحن البضائع جوا.

توقعات بارتفاع عدد رحلات الركاب عبر مطاري حمد والدوحة الدوليين خلال بطولة كأس العالم إلى 28 ألف رحلة نظامية وعارضة، خلال الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتشير التقديرات إلى أن مشروع توسعة المطار في المرحلة الأولى يشمل الربط بين المنطقة الشمالية والمنطقة المركزية الجديدة في مبنى المسافرين، كما أن إجمالي مساحة منطقة صالة المسافرين التي ستشملها التوسعة تبلغ نحو 240 ألف متر مربع، ستدمج ضمن المبنى الحالي، فضلا عن إنشاء مبنى جديد لشحن البضائع بما يعزز طاقته الاستيعابية لتصبح أكثر من 5 ملايين طن سنويا.

ومن المرجّح أن يؤدي مشروع توسعة مطار حمد الدولي إلى إضافة مرافق عصرية ومتطورة، تضمّ أكثر من 90 علامة تجارية داخل منطقة تسوق واحدة.

مركز عالمي للسفر

وأشار وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي -في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية- إلى أن خطة توسعة المطار ستعزز من مكانته مركزا عالميا للسفر، وتحقق مستويات أعلى من التميز والتطور، إلى جانب تعزيز تجارب السفر عبره من خلال الارتقاء بمستوى العمليات التشغيلية، وتقديم تجربة فريدة لجميع الزوار، بالإضافة إلى استيعاب النمو المتزايد لشبكة وجهات الناقل الوطني "الخطوط الجوية القطرية"، لتلبي متطلبات البطولة.

وزير المواصلات في تصريح خاص لـ #قنا: خطة التوسعة تقدم تجربة فريدة للزوار وتستوعب النمو المتزايد لشبكة وجهات الخطوط الجوية القطرية لتلبية متطلبات بطولة #كأس_العالم_قطر2022#قطر_2022 pic.twitter.com/zBArdF9Ikh — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 10, 2022

وتشير بيانات هيئة الطيران المدني إلى أن مطار حمد الدولي سجل ارتفاعا في أعداد المسافرين خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بنسبة 74.4%، إلى أكثر من 3.17 ملايين مسافر، قياسا مع الشهر نفسه من عام 2021، كما ارتفعت حركة الطائرات في مطار حمد بنسبة 13.6% لتصل إلى 17 ألفا و660 حركة مقابل 15 ألفا و551 حركة في سبتمبر/أيلول 2021.

وخلال العام الجاري، حصد مطار حمد الدولي لقب "أفضل مطار في العالم" للعام الثاني على التوالي، بعد منافسة جمعته مع 550 مطارا من المطارات العالمية الأخرى، وبعدما حل في المرتبة الأولى ضمن حفل جوائز "سكاي تراكس" العالمية للمطارات 2022، الذي أقيم على هامش معرض ومؤتمر المطارات العالمي المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

حركة الملاحة الجوية

ومن المقرر أن تصل الحركة الجوية خلال مونديال قطر إلى أكثر من 1600 حركة جوية يوميا، وتصل معدلات السلامة في حركة الملاحة الجوية القطرية إلى 100%، وقد زوّدت الملاحة الجوية بعدد كبير من الأجهزة الحديثة لمواكبة الزيادة المتوقعة لكأس العالم.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية، قد أعلنت في وقت سابق من العام أنها تتوقع تضاعف عدد المسافرين إلى مطاراتها خلال العام الجاري حتى 36 مليون مسافر، مدفوعة بتنظيم البلاد بطولة كأس العالم.

وذكرت الهيئة أنها وضعت مسارين لتوقعات حركة المسافرين خلال العام الجاري، أحدهما معتدل بعدد 34 مليون مسافر طوال عام 2022، بنمو 90% عن العام الماضي.

بينما المسار الثاني أكثر إيجابية، ويتوقع فيه ارتفاع عدد المسافرين إلى 36 مليون فرد خلال العام الجاري، بنمو 105% عن أرقام 2021.

وتوقعت الهيئة ارتفاع عدد رحلات الركاب عبر مطاري حمد والدوحة الدوليين خلال بطولة كأس العالم إلى 28 ألف رحلة نظامية وعارضة، خلال الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022.