الذهب يرتفع والنفط يستقر مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار، إلا أنها تتحرك ضمن نطاق ضيق نسبيا وسط توخي الحذر قبيل نشر بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة، واستقرت أسعار النفط بعد تراجعها على مدى 3 أيام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1710.62 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:21 بالتوقيت العالمي، بينما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1713.70 دولارا.

وهبط مؤشر الدولار 0.3%، ويجعل هبوط العملة الأميركية الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.





النفط يستقر

واستقرت أسعار النفط بعد تراجعها على مدى 3 أيام متأثرة بتجديد قيود مكافحة "كوفيد-19" في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، فضلا عن تأثرها بترقب المتعاملين لبيانات التضخم الأميركية التي قد توفر مؤشرات بخصوص رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وبحلول الساعة 05:34 بالتوقيت العالمي، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 92.63 دولارا للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 85.75 دولارا للبرميل.

وتراجعت أسعار برنت بأكثر من 6% هذا الأسبوع، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7%.

وتصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم الخميس، ومن المنتظر أن تظهر انخفاضا في مستوى التضخم الأساسي شهريا وسنويا، وربما يدفع هذا مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض حجم الزيادة المزمعة لأسعار الفائدة، الأمر الذي سيعدّ مؤشرا إيجابيا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام زادت 3.9 ملايين برميل في الأسبوع الماضي، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2021.

لكن مخزونات الوقود انخفضت 900 ألف برميل وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 500 ألف برميل.