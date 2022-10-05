الدولار يتعافى مع تلاشي انتعاش الأسهم في الأسواق العالمية

صعد الدولار اليوم الأربعاء، بعد يوم من تسجيل أكبر خسائر في يوم واحد منذ أكثر من عامين، مع تلاشي حالة انتعاش شهدتها الأسهم والعملات الصديقة للمخاطر قبل يوم واحد.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 0.64% وبلغ 110.87 نقاط، بعدما كان قد تراجع 1.3% أمس الثلاثاء.

وانخفض المؤشر بأقل قليلا من 4% منذ أن لامس أعلى مستوى في 20 عاما عند 114.78 الأسبوع الماضي.

وتراجع اليورو اليوم الأربعاء 0.67% إلى 0.9921 دولار بعد صعوده 1.7% أمس الثلاثاء.

كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 1.08% إلى 1.1352 دولار بعد ارتفاعه لـ6 جلسات متتالية.

واستمر هبوط العملة قليلا وسط تعهد رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بخفض نسبة الديون إلى الدخل القومي، بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان الحكومة عن خطة لخفض الضرائب أدت إلى اضطرابات في الأسواق.

آمال المستثمرين

وجاءت المكاسب التي حققتها معظم العملات الرئيسية مقابل الدولار في الآونة الأخيرة مدعومة بآمال المستثمرين والمتعاملين في رفع الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة بأقل مما كان متوقعا قبل ذلك.

ومع ذلك، يبدو أن تفاؤل المستثمرين الذي دفع الدولار إلى التراجع قد تلاشى إلى حد ما اليوم الأربعاء، وقلّصت بذلك الأسهم والسندات مكاسبها.

وجاء رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي لأسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي بمقدار 50 نقطة أساس، وقد ذكّر ذلك المستثمرين اليوم الأربعاء بأن التضخم لا يزال يحظى بالأهمية الأكبر لدى البنوك المركزية.

وسجل الدولار النيوزيلندي أحدث انخفاض بنسبة 0.15 % إلى 0.5724 دولار، بعد أن قفز بما يصل إلى 1.3% في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.6% إلى 0.6463 دولار أميركي. كما انخفض الين الياباني 0.14% إلى 144.36 للدولار.

وارتفعت عائدات السندات العالمية، التي تتحرك عكسيا مع الأسعار، بعد أن هبطت بحدة في الأيام الماضية، بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.