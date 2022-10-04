النفط يرتفع والذهب عند أعلى مستوى في 3 أسابيع

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء وسط توقعات بأن مجموعة أوبك بلس قد توافق على خفض كبير في إنتاج الخام عندما يجتمع أعضاؤها غدا الأربعاء، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي حدّت من المكاسب، كما سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى منذ 3 أسابيع، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارا واحدا إلى 89.86 دولارا للبرميل في تعاملات اليوم الثلاثاء الصباحية بعد أن كسب أكثر من 4% في الجلسة السابقة.

كما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي 0.3% إلى 83.85 دولارا للبرميل، وكانت قد ارتفعت بأكثر من 5% في الجلسة السابقة، مسجلة أكبر مكسب يومي له منذ مايو/أيار الماضي.

وارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين على خلفية تجدد المخاوف بشأن شح المعروض، في حين تشير التوقعات إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" (OPEC) وحلفاءها، المعروفين باسم "أوبك بلس"، سيخفضون الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في أول اجتماع شخصي لهم منذ 2020 غدا الأربعاء.

وقالت مصادر في أوبك إن التخفيضات الطوعية من قبل الأعضاء يمكن أن تحدث أيضا، مما يجعلها أكبر موجة خفض منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وعززت مجموعة أوبك بلس الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020 بسبب تضرر الطلب الناجم عن جائحة كورونا، لكن المجموعة فشلت في الأشهر القليلة الماضية في تلبية الزيادات المقررة في الإنتاج، والتي لم تحققها في يوليو/تموز الماضي بمقدار 2.9 مليون برميل يوميا.

وتراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية، إذ أدى إغلاق كوفيد-19 في الصين -أكبر مستورد للنفط- إلى كبح الطلب، في حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة والدولار إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.

وشرعت البنوك المركزية الكبرى في تنفيذ أكبر جولة من زيادات أسعار الفائدة منذ عقود، مما أثار مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أن مخزونات النفط الخام الأميركية زادت بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي يوم 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.

الذهب يقفز

في الوقت ذاته، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى منذ 3 أسابيع اليوم الثلاثاء، محفزة جميع المعادن النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مجددا بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ أعوام، مما أعاد الجاذبية للمعدن النفيس الذي لا يحقق عائدا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.5% إلى 1707.20 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:25 بالتوقيت العالمي، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ 13 سبتمبر/أيلول الماضي عند 1710.39 دولارات.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1717.60 دولارا.

وهبط مؤشر الدولار 0.5%، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 20.96 دولارا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات أعلى مستوى منذ يونيو/حزيران الماضي.

كما قفز سعر البلاديوم بنحو 4.2% قبل أن يسجل صعودا 3.3% في أحدث التعاملات إلى 2294.79 دولارا، وصعد البلاتين 1.2% إلى 912.85 دولارا للأوقية.