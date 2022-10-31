وزير الطاقة القطري: التدخل بأسواق الغاز يتعارض مع قواعد المنافسة التي طبقتها أوروبا في السابق

وصف وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، في مقابلة مع بلومبيرغ، المقترحات الأوروبية لوضع قيود على السعر المدفوع للغاز الطبيعي بالنفاق، على حد قوله.

وأضاف أن التدخل في الأسواق يتعارض مع قواعد المنافسة التي طبقتها أوروبا في السابق على المنتجين، مؤكدا أن السوق الحرة هي الحل الأفضل دائما.

وذكر الكعبي أن تحديد سعر الغاز الطبيعي يقلل من حوافز الاستثمار في إنتاج الغاز، ويمكن أن يحرم بعض المشترين من الإمدادات.

وتوقع أن تستمر الصعوبات التي تواجه أوروبا حتى عام 2025 على الأقل، إذا كان الشتاء قاسيا ولم تعد تدفقات خطوط الأنابيب الروسية إلى مستوياتها الطبيعية.

في الأثناء، أعلنت "قطر للطاقة" عن فوز شركة "كونوكو فيليبس" (Conoco Phillips) الأميركية بعقد الشريك الثالث والأخير في توسعة القطاع الجنوبي من حقل الشمال، وهو جزء من أكبر مشروع للغاز المسال في العالم.

قطر للطاقة تختار شركة كونوكو فيليبس شريكاً في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/LAbQMWCDyp — QatarEnergy (@qatarenergy) October 30, 2022

وأوضح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة أن "كونوكو فيليبس" ستحصل على حصة تبلغ 6.25% من المشروع.

وكانت "قطر للطاقة" أبرمت في وقت سابق اتفاقيتين مع شركتي "شل" (Shell) و"توتال" (Total) للمشاركة في مشروع التوسعة. وبموجب الاتفاقيتين، تحصل كل منهما على حصة 9.3%.

وتستهدف "قطر للطاقة" من المشروع رفع طاقة إنتاج الغاز المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليونا بحلول عام 2026.

وغير بعيد، قال الكعبي أمس الأحد إن الشركة المملوكة للدولة تجري محادثات مع الحكومة اللبنانية للاستحواذ على حصة 30% في منطقة استكشاف بحرية، وتتفاوض أيضا مع "توتال إنرجيز" (Total Energies) و"إيني" (ENI) بهذا الشأن.