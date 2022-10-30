قطر للطاقة تجري محادثات للاستحواذ على 30% بمشروع غاز قبالة لبنان

أكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد شريدة الكعبي، اليوم الأحد، أن الشركة المملوكة للدولة تجري محادثات مع الحكومة اللبنانية للاستحواذ على حصة 30% في منطقة استكشاف بحرية، وتتفاوض أيضا مع "توتال إنرجيز" (Total Energies) و"إيني" (ENI) بهذا الشأن.

وحسب رويترز، فقد توصلت توتال إنرجيز والحكومة اللبنانية إلى اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية العملاقة السيطرة مؤقتا على منطقة الامتياز ويمهد الطريق لمفاوضات مع قطر بشأن حصة في مشروع الغاز.

وقال الكعبي "نناقش ذلك مع حكومة لبنان والشركاء، توتال وإيني، من أجل المشاركة بنسبة حوالي 30% في ملكية منطقة الاستكشاف، وفي الوقت المناسب، عندما نضع اللمسات النهائية ويتحول ذلك بشكل أساسي إلى اتفاق، ونوقع هذا الاتفاق، سنعلن عنه".

قطر للطاقة تعلن اختيار شركة كونوكو فيليبس شريكاً في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، الذي يتضمن خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً. #قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/AfwScEMCva — QatarEnergy (@qatarenergy) October 30, 2022

توسعة حقل الشمال

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة اختيار شركة "كونوكو فيليبس" (Conoco Phillips) لتكون الشريك الثالث والأخير في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، وهو جزء من أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال الكعبي في مؤتمر صحفي إن كونوكو فيليبس ستحصل على حصة 6.25% في المشروع.

وكانت شركة قطر للطاقة قد أعلنت بالفعل عن مشاركة "شل" (Shell) وتوتال إنرجيز في توسعة حقل الشمال الجنوبي، وقال الكعبي إن كل شركة ستمتلك حصة 9.375%.

قطر للطاقة تختار شركة كونوكو فيليبس شريكاً في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي#قطر_للطاقة⁣ #قطر pic.twitter.com/LAbQMWCDyp — QatarEnergy (@qatarenergy) October 30, 2022

ووقعت قطر للطاقة هذا العام اتفاقات لتوسعة حقل الشمال الشرقي، وهي المرحلة الأولى والأكبر من مرحلتي توسعة حقل الشمال، والتي تشمل 6 خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي ستزيد طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليونا بحلول 2027.

وقال الكعبي إن المناقشات تتواصل مع عدة مشترين آسيويين "كشركاء يمثلون قيمة مضافة" بشأن توسعة حقل الشمال، لكن تم الإعلان عن جميع الشركاء الدوليين الغربيين.

وأضاف أنه تجري مناقشة العديد من اتفاقيات التوريد فيما يتعلق بتوسعة حقل الشمال، مشيرا إلى أنه سيُعلن عنها في الوقت المناسب.