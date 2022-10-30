أظهرت بيانات منصة رفينيتيف أن الجنيه المصري هبط بنحو 4% إلى 24 جنيها مقابل الدولار، مع استئناف التداول اليوم الأحد بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وانخفض الجنيه بنحو 14.5% مقابل الدولار يوم الخميس، بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر صرف مرن بشكل دائم، تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الخميس الماضي إنه اتفق مع مصر على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال البنك المركزي المصري الخميس أيضا إنه قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.

وأضاف البنك أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25% وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25%.

وأعلن "المركزي المصري" حينها أنه سيعتمد نظام سعر مرن لصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، استنادا لآلية العرض والطلب في السوق.

وسبق أن سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط 14% في مارس/آذار الماضي.