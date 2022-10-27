وزير الخارجية السعودي: الرئيس الصيني يزور الرياض قريبا.. و3 قمم بحضوره

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة احتلت المركز الأول في ترتيب الاستثمار الصيني الخارجي في الثلث الأول من عام 2022.

وأضاف بن فرحان خلال اجتماع لجنة الشؤون السياسية والخارجية المنبثقة عن اللجنة الصينية السعودية المشتركة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور السعودية قريبا، موضحا أنه سيتم عقد 3 قمم صينية سعودية، وصينية خليجية، وصينية عربية.

من جانبه، أشاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بالنمو السنوي المستمر في العلاقة التجارية بين بلاده والصين، وقال خلال اجتماع سعودي صيني مشترك عبر الفيديو "إن الصين أصبحت الوجهة الأولى لصادرات المملكة البترولية".

تصريحات وزير الطاقة السعودي جاءت خلال اجتماع لجنةٍ لمبادرة "الحزام والطريق والاستثمارات الكبرى والطاقة" المندرجة تحت اللجنة السعودية الصينية المشتركة الرفيعة المستوى.