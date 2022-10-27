النفط يواصل الارتفاع بفضل قوة صادرات الخام الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، لتواصل صعودا تجاوز 3% بالجلسة السابقة، مدعومة بصادرات خام أميركية قياسية مرتفعة، وهبوط الدولار. لكن المخاوف المستمرة، حيال ضعف الطلب بالصين، حدت من المكاسب في آسيا.

وبحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.2%، إلى 95.90 دولارا للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.2% أيضا، إلى 88.10 دولارا للبرميل.

وزادت مخزونات الخام الأميركية 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات حكومية أسبوعية صدرت أمس، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، المدير العام للبحوث بشركة نيسان للأوراق المالية "صادرات الخام الأميركية القوية أثارت تفاؤلا حيال الطلب ودفعت إلى عمليات شراء جديدة، لكن المخاوف من استمرار سياسات الصين الاقتصادية المضطربة -في ظل القوة المتنامية للرئيس شي جين بينغ- حدت من المكاسب في آسيا".

ومن جانب آخر، قال البنك الدولي أمس إنه يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11% عام 2023 بعد ارتفاعها 60% هذا العام في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، لكن تباطؤ النمو العالمي وقيود مكافحة

فيروس كورونا بالصين قد تؤدي إلى انخفاض أشد.

وقد تلقت الأسعار دعما أيضا من ضعف الدولار، إذ شكلت قوة العملة الأميركية مؤخرا عاملا واضحا وراء كبح مكاسب سوق النفط.

وتراجع الدولار اليوم، مع تزايد توقعات السوق لتخفيف مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) موقفه المتشدد إزاء رفع أسعار الفائدة.

ويجعل ضعف الدولار النفطَ -المقوم بهذه العملة الأميركية- أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.