صندوق الاستثمارات السعودي يعلن تأسيس 5 شركات إقليمية بـ24 مليار دولار

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة اليوم الأربعاء قيام صندوق الاستثمارات السعودي بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في أغسطس/آب الماضي.

وستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في الفرص الاستثمارية بقطاعات تشمل البنية التحتية والعقارات والتعدين والرعاية الصحية والأغذية والزراعة والتصنيع والتكنولوجيا.

وجاء هذا الإعلان خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة "مستقبل الاستثمار" المنعقدة في العاصمة الرياض.

سمو #ولي_العهد يعلن قيام #صندوق_الاستثمارات_العامة بتأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية في الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عُمان،وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار،حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة 24 مليار دولار. https://t.co/pFSujIKGg9 #واس pic.twitter.com/6qDgtAutaU — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 26, 2022

وسيعمل تأسيس الشركات الخمس الجديدة على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات وشركات محفظته والقطاع الخاص السعودي للعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، مما سيسهم في تحقيق عوائد كبيرة على المدى الطويل، إضافة إلى تطوير أوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية مع القطاع الخاص في كل من الدول التي سيتم الاستثمار فيها.

ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركات الجديدة تماشيا مع إستراتيجية الصندوق في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يدعم بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة.

واستحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار (شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وتأسست في وقت سابق من العام الحالي) على حصص أقلية بقيمة 1.3 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي في 4 شركات مصرية مدرجة بالبورصة.