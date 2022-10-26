قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن السنوات الست المقبلة ستكون جيدة لدول الخليج، وصعبة على منطقة الشرق الأوسط الأوسع.

وأوضح الجدعان خلال جلسة نقاشية في مؤتمر مبادرة الاستثمار بالرياض أن دول الخليج تستفيد من ارتفاع أسعار النفط.

وقال إن العالم يشهد مصاعب عدة، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، وارتفاع معدلات الفائدة، والتضخم، وضغوط الديون على بعض الدول.

وأضاف أن بلاده أرسلت مساعدات تشمل مواد غذائية وموارد للطاقة إلى بلدان منخفضة الدخل وغيرها.

وعن قطاع الطاقة العالمي، توقع الجدعان أن يستغرق التحول في مجال الطاقة بعيدا عن الاعتماد على الوقود التقليدي مدة قد تصل إلى 30 عاما.

وفي حديثه خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية للنفط أمين الناصر إن الغموض يكتنف سوق النفط قبل الحظر الأوروبي المزمع على الخام والمنتجات النفطية الروسية.

وأشار الناصر إلى أنه يتعين إعادة التوازن في سوق النفط بسبب التخفيضات الروسية، وأن الاستثمار في النفط ما زال غير كاف لتلبية الطلب العالمي.

وكشف عن صندوق استدامة أطلقته أرامكو بقيمة 1.5 مليار دولار وصفه بالأكبر في العالم.

وأوضح أن الصندوق -الذي يبدأ عمله اليوم الأربعاء- سيعمل في مختلف أنحاء العالم في مجال التقنيات المهمة للشركات الناشئة للمساعدة في حل مشكلة التغير المناخي.