وزير الطاقة السعودي: أزمة الطاقة الحالية قد تكون الأسوأ

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن أزمة الطاقة الحالية قد تكون الأسوأ، وإن المملكة تتواصل مع العديد من الحكومات الأوروبية بشأنها.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أن خسارة العالم مخزون الطوارئ من مصادر الطاقة قد يكون مؤلما في الشهور المقبلة، وأنه يجري العمل مع دول الاتحاد الأوروبي لتلبية احتياجاتها.

وشدد الوزير السعودي على أن استنفاد القدرة الإنتاجية من النفط ستكون له تكلفة عالية، وأن على الجميع أن يستعدوا للأسوأ، وأن تكون لديهم القدرة على المواجهة.