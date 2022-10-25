أكدت الدول الأعضاء، في منتدى الدول المصدرة للغاز، على دور الغاز الطبيعي في تأمين إمدادات الطاقة على المستوى العالمي.

وشدد الاجتماع الوزاري الـ 24 للمنتدى، في العاصمة المصرية، على أن ما يمر به العالم حالياً من أحداث وتوترات جيوسياسية كشف عن أهمية الغاز الطبيعي.

وقال مشاركون إن الاجتماع يأتى في وقت يتطلب إيجاد خيارات وحلول ابتكارية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز، وتحقيق التوازن مع أهداف التنمية المستدامة.

ويضم المنتدى في عضويته 19 دولة من 4 قارات، وأسس عام 2001، ومقره العاصمة القطرية الدوحة.

من جهته، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن دور الغاز الطبيعي عالمياً أصبح محورياً.

وقال "دور الغاز الطبيعي عالميًا محوري فيما يتعلق بمزيج الطاقة سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، كأحد الحلول المتاحة للوصول إلى التوازن بين المتطلبات الاقتصادية العالمية والضوابط البيئية، وتسهيل عمليات تحول الطاقة".

وأضاف الملا "من هنا تأتي أهمية دور المنتدى كإحدى المنصات المهمة للحوار بشأن جميع أنشطة صناعة الغاز، وذلك انطلاقًا من التزامه التام بتنمية أنشطة الغاز على المستوى العالمي، ودراسة المبادرات المهمة المتعلقة بمختلف مجالاته".

وأشار الوزير المصري إلى أن مجموع احتياطيات الدول الأعضاء يمثل 72% من الاحتياطيات العالمية.