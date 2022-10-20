أعلنت شركة سايبم Saipem الإيطالية لخدمات الطاقة أنها فازت بعقد من قطر غاز بنحو 4.5 مليار دولار.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن هذا العقد هو أكبر عقد خارجي منفرد من حيث القيمة الاقتصادية في تاريخها.

ويشمل العقد الهندسة، والمشتريات، وتصنيع مجمعين بحريين لعمليات ضغط الغاز الطبيعي للإنتاج من مشروع حقل الشمال.

وكانت سايبم فازت العام الماضي بعقد لإقامة مصانع بحرية لاستخراج ونقل الغاز من الحقل ذاته.

وتهدف قطر من توسعة حقل الشمال إلى زيادة إنتاجها من الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027.