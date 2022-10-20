النفط ينتعش والذهب يقاوم الهبوط

ارتفعت أسعار النفط أكثر من الدولار اليوم الخميس مع ارتفاع معنويات المستثمرين على خلفية أخبار تفيد بأن الصين تفكر في خفض مدة الحجر الصحي للوافدين.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسوية ديسمبر/كانون الأول"، أكثر من 1% في التعاملات الصباحية، واقترب من 93.5 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/تشرين الثاني التي ينقضي أجلها اليوم الخميس 1.5% إلى 86.8 دولارا للبرميل.

كما ارتفع عقد خام غرب تكساس تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.5 % إلى 85.8 دولارا للبرميل.

والتزمت الصين -أكبر مستورد للخام في العالم- بقيود صارمة لمكافحة كوفيد-19 هذا العام، مما أثر بشدة على النشاط التجاري والاقتصادي، الأمر الذي يقلل الطلب على الوقود.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) اليوم الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أن الصين تدرس خفض فترة الحجر الصحي للزوار القادمين إلى 7 أيام من 10 أيام.

وقال التقرير إن المسؤولين يستهدفون خفض فترة الحجر الصحي إلى يومين في فندق ثم 5 أيام في المنزل، لكن لم يتضح بعد كيف ستطبق القيود الجديدة على الأجانب والزوار الآخرين الذين ليس لديهم إقامة في الصين.





الذهب يقاوم

وحوّمت أسعار الذهب عند أدنى مستوى في 3 أسابيع اليوم الخميس بفعل ضغوط صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، في ظل مخاوف من مواصلة المجلس الفدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية باكرا 0.1 % إلى 1627.04 دولارا للأوقية (الأونصة) قبل أن تعود للارتفاع قليلا. وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر/أيلول الماضي في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولارا للأوقية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1 % أيضا إلى 1632.60 دولارا للأوقية، قبل أن تعوض بعضا من خسائرها.

واستقر مؤشر الدولار بعد صعوده 0.8% أمس الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام أعلى مستوى منذ منتصف 2008.

وكشفت أحدث بيانات أن التضخم يواصل صعوده متجاوزا بكثير هدف البنك المركزي عند نحو 2%.

ولم يكن لهذه الأنباء تأثير يذكر في تغيير توقعات برفع رابع للفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس في الشهر المقبل.