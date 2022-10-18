وزير الطاقة القطري: الدوحة لن تحوّل شحنات الغاز من آسيا إلى أوروبا هذا الشتاء

قال وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" الحكومية سعد الكعبي اليوم الثلاثاء إن الدوحة لن تحوّل شحنات الغاز المتعاقد عليها بالفعل مع مشترين آسيويين إلى أوروبا هذا الشتاء.

وأضاف الكعبي للصحفيين أن الشركة لن تحوّل أيضا أي شحنات من أوروبا التي تواجه زيادة كبيرة في أسعار الطاقة وانخفاضا في إمدادات الوقود بعد وقف روسيا إمدادات الغاز منذ حربها على أوكرانيا.

وأكد أن "قطر ملتزمة قطعا باحترام العقود، وعندما نبرم اتفاقا مع مشتر آسيوي أو أوروبي فإننا نلتزم بالاتفاق".

وفي سياق متصل، أوضح الكعبي أن الشركة تهدف إلى أن تصبح أكبر متداول في العالم للغاز الطبيعي المسال من خلال النمو العضوي، وأنها تعمل بالفعل على تكوين فرق تجارية.

وأضاف الكعبي للصحفيين أن "قطر للطاقة" ليس لديها خطط للاستحواذ على شركة أخرى لتنمية أعمالها التجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وتعد قطر بالفعل من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وسيؤدي مشروع توسعة حقل الشمال إلى تعزيز مكانتها على هذا الصعيد.