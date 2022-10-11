وسط توقعات برفع أسعار الفائدة.. تراجع النفط والذهب مع صعود الدولار

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتواصل بذلك خسائرها التي بلغت حوالي 2% في الجلسة السابقة، إذ أدى ارتفاع الدولار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، كما هبطت أسعار الذهب بشكل طفيف متأثرة بمكاسب العملة الأميركية وسط توقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 09:30 بالتوقيت العالمي، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.2% إلى 94.1 دولارا للبرميل بعد هبوطها 1.73 دولار في الجلسة السابقة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 89 دولارا للبرميل، لينخفض بذلك 2.4%، بعد تراجعه 1.51 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفعت حالات كوفيد-19 في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس/آب الماضي.

ومن أجل الحد من الخسائر، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" (OPEC) وتكتل "أوبك بلس"، الذي يضم حلفاء لأوبك في مقدمتهم روسيا، الأسبوع الماضي خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا، مما زاد من مخاوف تقلص إمدادات النفط.

وستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول وفبراير/شباط المقبلين، في قت أعطى فيه التكتل الأسبوع الماضي موافقته النهائية على مجموعة جديدة من العقوبات على موسكو، بما في ذلك تحديد سقف أسعار صادرات النفط الروسية.





ارتفاع الدولار

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء للجلسة الرابعة على التوالي في ظل مخاوف تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية التي تزعج المستثمرين، ويقلل الدولار القوي الطلب على النفط لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وصعد مؤشر الدولار 0.3% إلى 113.14 نقطة متجاوزا أدنى مستوياته قرب 110 نقاط الأسبوع الماضي وعائدا نحو أعلى مستوى في 20 عاما، بلغه الشهر الماضي عند 114.78 نقطة.

في غضون ذلك، انخفض الجنيه الإسترليني للجلسة الرابعة على التوالي حتى بعد أن وسع بنك إنجلترا المركزي دعمه للأسواق.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات الأميركية يوم الخميس أن معدل التضخم الكلي بلغ 8.1% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه انخفض من 8.3% في أغسطس/آب السابق.

ومن المتوقع أيضا أن يرتفع معدل التضخم الأساسي إلى 6.5% من 6.3% سابقا.





تراجع الذهب

بالمقابل تراجعت أسعار الذهب أيضا بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، متأثرة بمكاسب الدولار وسط توقعات بمواصلة رفع أسعار الفائدة، في حين ساد الحذر قبل إعلان بيانات التضخم الرئيسية المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1665.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:12 بالتوقيت العالمي، بعد أن لامست أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1672.60 دولارا.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات زيادة متواضعة إلى 4%، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ومع أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط في مواجهة التضخم والغموض الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 19.39 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.3% إلى 896.08 دولارا، في حين ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2178.26 دولارا.

وارتفعت أسعار البلاديوم -المستخدم في أجهزة التحكم في انبعاثات السيارات إلى جانب البلاتين- بنحو 15% حتى الآن هذا العام.