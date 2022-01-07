فقدت أكبر عملة مشفرة في العالم أكثر من 40% من قيمتها منذ بلوغها ارتفاعا قياسيا عند 69 ألف دولار نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

انخفضت عملة "بتكوين" (bitcoin) اليوم الجمعة بأكثر من 5% لتبلغ أدنى مستوى لها منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إذ تراجعت إلى أقل من 41 ألف دولار في ظل موجة بيع أوسع نطاقا للعملات المشفرة.

وانخفضت بتكوين 3.7% في آخر تداول لها بعدما لامست 40 ألفا و938 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفقدت أكبر عملة مشفرة في العالم أكثر من 40% من قيمتها منذ بلوغها ارتفاعا قياسيا عند 69 ألف دولار نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتضررت بتكوين هذا الأسبوع في أعقاب انقطاع خدمة الإنترنت في كازاخستان بسبب موجة احتجاجات متصاعدة، وهو ما أثر سلبا على تعدين العملات المشفرة سريع النمو في البلاد.

كما واجهت بتكوين ضغوطا بعد إعلان وقائع أحدث اجتماع للبنك المركزي الأميركي -أول أمس الأربعاء- الذي يتجه على ما يبدو إلى المزيد من التشديد للسياسة النقدية، مما قوض شهية المستثمرين تجاه الأصول المحفوفة بالمخاطر.

وانخفضت عملة "إيثر" (Ethereum)، ثاني أكبر العملات المشفرة، بنحو 8.6% إلى 3114 دولارا، وهو أقل مستوياتها منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان سعر بتكوين زاد بنحو 60% خلال العام الماضي، لتتفوق على غيرها من الأصول المالية، وسط تقارير بشأن أهميتها في مقاومة التضخم

ودورها في تنويع الاستثمارات وتبني مؤسسات مالية لها، ولكنها تعرضت لمشكلات في الأسابيع الأخيرة في ظل اضطراب الأسواق المالية.