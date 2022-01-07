أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" (FAO) أمس الخميس أن أسعار الأغذية العالمية بلغت أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات في عام 2021، مسجلة ارتفاعا بمعدل 28% مقارنة بالعام السابق.

وتراجع مؤشر أسعار الغذاء التابع لـ"فاو" -والذي يتابع التغيرات الشهرية التي تطرأ على أسعار السلع الغذائية الأساسية- بدرجة ضئيلة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

لكنه بلغ 133.7 نقطة، مما يعني أنه بقي قريبا من المستوى القياسي البالغ 137.6 نقطة، والذي سجله في فبراير/شباط 2011.

وبلغ المؤشر 125.7 نقطة للعام بأكمله، وهو الأعلى منذ عقد.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى "فاو" عبد الرضا عباسيان في بيان "بينما يتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار عادة إلى ازدياد الإنتاج لا تترك أسعار المدخلات والوباء العالمي المتواصل والظروف المناخية الضبابية أكثر من أي وقت مضى فسحة كبيرة للتفاؤل حيال عودة ظروف سوقية أكثر استقرارا حتى في 2022".

وأشار إلى أن أسعار جميع أصناف الأغذية ارتفعت العام الماضي جراء ازدياد الطلب.

وجاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية كالتالي: