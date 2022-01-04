قالت مصادر في "أوبك بلس" (+OPEC) إن المجموعة اتفقت اليوم الثلاثاء على التمسك بالسياسة الحالية وعلى زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في فبراير/شباط المقبل حتى صيف العام الجاري.

وكانت أوبك وحلفاؤها قد اتفقوا -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- على التمسك بسياستهم الحالية المتمثلة في الزيادات الشهرية بإنتاج النفط، على الرغم من المخاوف من أن يؤدي كل من سحب الولايات المتحدة من احتياطيات الخام والسلالة الجديدة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى حدوث انهيار جديد في أسعار الخام.

ورفعت المجموعة -التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا- هدف إنتاجها الشهري منذ أغسطس/آب الماضي بمقدار 400 ألف برميل يوميا.

وحثت الولايات المتحدة المجموعة على ضخ مزيد من الخام للمساعدة في تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة وتهدئة أسعار النفط مع اقترابها من 80 دولارا للبرميل. لكن المجموعة قالت إن السوق متوازنة ولا تتطلب أي نفط إضافي.

وتعمل أوبك بلس على إلغاء تخفيضات الإنتاج القياسية البالغة 10 ملايين برميل يوميا، والتي فُرضت في عام 2020، مع تعافي الطلب والأسعار من الركود الناجم عن الجائحة.

وارتفع خام برنت 50% العام الماضي وصعد حتى الآن في 2022 ليتجاوز 80 دولارا اليوم الثلاثاء.

ورفعت أوبك بلس الإنتاج مرة أخرى 400 ألف برميل يوميا لفبراير/شباط المقبل، وبذلك يبقى أمامها نحو 3 ملايين برميل يوميا من التخفيضات حتى سبتمبر/أيلول، تماشيا مع اتفاق جرى التوصل إليه في يوليو/تموز الماضي.

وقال عبد الله الشامي مراسل الجزيرة من مكان انعقاد الاجتماع في فيينا إن تحالف أوبك بلس يرى أن السوق ليس مستعدا بعد لزيادة الإنتاج رغم المطالب المتزايدة من مستهلكي الطاقة عالميا والحجج التي يقدمها بأن هناك طلبا متزايدا بسبب محاولة التعافي مما بعد كورونا.

وتوقعت اللجنة الوزارية لأوبك بلس أن تشهد السوق فائضا في الإنتاج بدءا من الربع الجاري، وقالت إنها تشهد توازنا في الوقت الحالي.