القاهرة ـ فجرت واقعة انتحار موظف "خدمة العملاء" في إحدى الشركات شرق القاهرة عاصفة من التعاطف مع موظفي هذا النوع من العمل، ونكأت جراح العاملين فيه.

وكان الموظف قد ألقى بنفسه من شرفة الطابق الثالث في الشركة التي يعمل فيها، بعد تعنت رئيسه المباشر معه، بحسب بيان للنيابة العامة.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي منشورات لزملاء الموظف وموظفين آخرين في شركات أخرى لخدمات العملاء تكشف أوضاعا مؤلمة للعمالة في مثل هذه الشركات.

ووفق ما جرى تداوله وما أكده موظفون في هذه الشركات، تبلغ ساعات عمل موظف خدمة العملاء 8 ساعات متصلة يوميا يتوجب عليه فيها أن يكون ظاهرا على نظام الشركة خلالها، مستمعا لشكاوى العملاء، متصدرا لها، متحملا انتقادات وإهانات عليه تقبلها برحابة صدر.

بالمقابل، يحصل الموظف على مبلغ يتراوح بين ألفين و3 آلاف جنيه شهريا فقط (الدولار نحو 15.70 جنيها) لخدمة العملاء باللغة العربية، ويتضاعف لخدمة العملاء باللغة الإنجليزية، ويزيد بالنسبة لخدمة العملاء باللغات الأخرى.

توظيف الطلاب والأفارقة

"يارا" موظفة خدمة عملاء في إحدى الشركات، وهي في الوقت نفسه طالبة بكلية نظرية في جامعة القاهرة، فضلت الحديث باسمها الأول للجزيرة نت قائلة "أعمل من خلال شركة تورد موظفين لإحدى الشركات العالمية، دربتني ثم ألحقتني بهذا العمل مقابل الحصول على جانب من مرتبي، الشركة العالمية تعلم ذلك، واضطررت للعمل للإنفاق على دراستي".

وتشير إلى أن معظم زملائها في الشركة هم من الطلاب لا الخريجين، فالطلاب أوفر تكلفة، وأسهل عند الإقالة التي تتم لمجرد أقل خطأ أو عدم تحقيق المستهدف من عدد الاتصالات التي يتم تلقيها، والتي تصل لنحو 150 مكالمة يوميا.

وتابعت "قيل لي في البداية إن هناك مواصلات بين مقر عملي ومنطقة سكني، اكتشفت أن المواصلات تصل فقط بين مقر الشركة وأقرب محطة مترو لها، حيث أتجمع وزملائي، وعلي أن أتحمل نفقات بقية الرحلة، فضلا عن عدم مناسبة أوقات العمل لكوني فتاة يجب ألا تتأخر ليلا".

وامتدت سياسة التوفير إلى حد الاستعانة بالعمالة الأفريقية ذات الإقامة المحدودة أو السياحية في مصر والإجادة العالية للغة الفرنسية، وأعلنت إحدى الشركات عن وظائف في خدمة العملاء يعمل فيها أجانب لديهم تأشيرة سارية لمدة 3 أشهر على الأقل وليست تأشيرة عمل.

وفق بيانات رسمية، حقق نشاط خدمة العملاء عوائد تبلغ نحو 4.5 مليارات دولار بنهاية العام المالي 2020-2021، وتخطط الحكومة لزيادتها بنسبة تتراوح بين 8 و12% سنويا

ويفسر عاملون في شركات خدمات العملاء اللجوء إلى هؤلاء بأنهم "عمالة أرخص، علاوة على سهولة التخلص منهم".

بالمقابل، كشف مصدر مسؤول في إحدى شركات خدمة العملاء للجزيرة نت عن أن الدافع وراء هذه الخطوة هو وجود عجز في عدد المتحدثين باللغة الفرنسية، وهو ما يدفع بعض الشركات للاستعانة بالأفارقة، نظرا لقيام شركات فرنسية بإسناد نشاط خدمة العملاء إلى شركات مصرية، مشيرا إلى مفارقة تقع بسبب معدل الدوران العالي في هذا المجال تتمثل في تفوق عدد المديرين التنفيذيين على عدد الموظفين.

وتؤكد بيانات هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات أن عجز العمالة باللغتين الفرنسية والألمانية في مصر يبلغ نحو 35%.

ترويج حكومي

راهنت الحكومات المصرية المتعاقبة على نشاط خدمة العملاء باعتباره أحد الأنشطة الجالبة للعملة الصعبة "الدولار"، فضلا عن تشغيل آلاف الشباب كونه نشاطا كثيف العمالة.

وخلال مشاركات هيئة صناعة التكنولوجيا التابعة لوزارة الاتصالات في معارض خارجية تركزت دعايات الهيئة على مدى اعتدال اللسان المصري واستقامة مخارج الحروف عندما يتحدث شباب مصر بلغات أجنبية، إلى جانب قوة البنية الأساسية.

وفي التقرير السنوي لإنجازات وزارة الاتصالات الصادر قبل أيام، جاء على رأس الإنجازات إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية بالتعاون مع الشركات العالمية ومؤسسات تعليم اللغات المعتمدة لصقل المهارات اللغوية والشخصية للكوادر الشابة، لتلبية احتياجات الشركات في مجال تصدير خدمات التعهيد من الكوادر المؤهلة لغويا، مع التركيز على المحافظات الأكثر احتياجا.

وخصصت الحكومة أكثر من مليار جنيه (نحو 65 مليون دولار) لتدريب آلاف الشباب عبر برامج أطلقتها وزارة الاتصالات، منها برنامج "بناة مصر الرقمية"، و"قدوة تك"، و"مستقبلنا رقمي"، و"فرصتنا رقمية"، و"سفراء التكنولوجيا".

وتخطط الوزارة -بحسب بيان صحفي- لتوفير نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة خلال عام 2022، وذلك بالتزامن مع إعلان 6 شركات عالمية بالاستثمار في مصر، لتوفير نحو 3700 فرصة عمل جديدة في مجال خدمات العملاء.

ويرتفع عدد العاملين بذلك إلى نحو 200 ألف موظف حسب تقديرات غير رسمية، يقدمون هذه الخدمات إلى 100 دولة بـ20 لغة.

ووفق بيانات رسمية، حقق هذا النشاط عوائد تبلغ نحو 4.5 مليارات دولار بنهاية العام المالي 2020-2021، تخطط الحكومة لزيادتها بنسبة تتراوح بين 8 و12% سنويا.

وأثنت تقارير دولية على جهود مصر في تنشيط مجال خدمات العملاء، ووضعها مؤشر مواقع الخدمات العالمية التابع لمؤسسة كيرني للاستشارات في المرتبة الـ15 من بين 60 دولة لعام 2021.

بيانات هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات تؤكد أن عجز العمالة باللغتين الفرنسية والألمانية في مصر يبلغ نحو 35% (غيتي إيميجز)

وتروج الدعايات الرسمية لصور شباب مبتسمين يضعون سماعات تلقّي الاتصالات، ورغم واقعية الصورة شكلا فإنها "لا تعكس الدمار النفسي لهؤلاء الشباب المبتسمين، فيما تتمزق ذواتهم من الداخل" حسب محمود، وهو مدير سابق في إحدى شركات خدمة العملاء.

ظل محمود يعمل في الشركة الحكومية التي منحته أمانا وظيفيا، واستمر رغم المتاعب الجسدية التي ألمت بظهره وأذنيه جراء الجلوس المستمر لساعات والاستماع دون انقطاع لمكالمات العملاء وكبت المشاعر السلبية من غضب وحزن، مع تصدير عكسها للعملاء لاكتساب رضاهم عن الشركة.

ترقى محمود مديرا مشرفا على الموظفين وانضباطهم بعدد كافٍ للرد على الاتصالات، ولكن مع نقصان الموظفين المتزايد بسبب فرار بعضهم مع أول فرصة تلوح لهم، وكذلك مع فصل الشركة غير الملتزمين كان يتوجب عليه أحيانا أن يسد العجز بنفسه، مما زاد متاعبه فلحق بالفارين مع أول فرصة لاحت له بنشاط آخر.

ومن بين السلبيات التي دفعت محمود لمغادرة المهنة هي أنها "مهنة من لا مهنة له"، وفوق ذلك -كما يقول للجزيرة نت- تنعدم اعتبارات الحماية لهم، فلا كيان يدافع عنهم، فضلا عن التدهور المستمر في ظروف المهنة التي انطلقت في بدايتها بمعايير عملية عالمية بمنع العمل فوق 4 ساعات، وتلقي عدد محدد من الاتصالات يفصل بينها وقت كافٍ لراحة الأذنين، وفوق ذلك مرتب مجزٍ، و"اليوم اختلف كل ذلك"، مما جعلها طاردة باستمرار للعمالة.

الشركات تتحرك

وانطلق نشاط التعهيد أو خدمة "عملاء الغير" العابرة للحدود أحيانا مع التطور في تكنولوجيا المعلومات في عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف.

وقادت الحكومة النشاط بإنشاء شركة متخصصة هي "إكسيد" التابعة للمصرية للاتصالات، ثم أسست شركة "تيلي بيرفورمانس" (Teleperformance) العالمية فرعا لها بالقاهرة، وأنشأت مجموعة راية المصرية شركة تابعة لها، وتبعتها مؤخرا شركة "إي فاينانس" (E-finance) المصرية أيضا، وفضلت "فودافون مصر" أن تنشئ قسما خاصا بها لخدمة عملائها في الداخل والخارج، وتعددت ثم توسعت هذه الشركات بفروع في المحافظات.

وفي سبيل مواجهة أزمة نقص العمالة ومشكلاتها تقدمت عدة شركات عاملة في هذا المجال بمشروع إنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل خريجي الجامعات والمديرين التنفيذيين لاجتذاب الكوادر المناسبة للعمل، مع إطلاق حملات توعية موسعة بالتعاون مع الوزارة لتغيير الصورة الذهنية السلبية عن المهنة لدى الشباب.