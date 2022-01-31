أعلن مسؤول في بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين فتح الباب لاستقبال طلبات لتأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة.

وقال مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي محمد الخميس إن مهلة استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية مستمرة حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، مبيّنا أن الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط سيكون بنهاية 2022.

"يعلن بنك الكويت المركزي عن بدء استقبال طلبات تأسيس بنوك رقمية جديدة حتى 30 يونيو 2022"

#التمكُّن_التمكين#Kuwait_Digital_Banking pic.twitter.com/FqlgV7CAI7 — بنك الكويت المركزي | CBK (@CentralBank_KW) January 31, 2022

وأكد الخميس، في فيديو بثه بنك الكويت المركزي على موقع يوتيوب، أن البنك انتهى من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي "بهدف تحفيز الابتكار".

وأشار إلى أن هذا الإطار يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق 3 نماذج للعمل المصرفي الرقمي: