كشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم الاثنين عن أن حجم تجارة تل أبيب مع أبو ظبي يبلغ الآن أكثر من مليار دولار، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.

وأضاف هرتسوغ -الذي يقوم بأول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى دولة الإمارات- أن اتفاقيات أبراهام كانت قرارا يهدف إلى تشكيل مستقبل جديد للإمارات وإسرائيل والمنطقة بأكملها.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إماراتية، فإن الرئيس الإسرائيلي أعرب عن أمله في انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات أبراهام قريبا.

وقال الرئيس الإسرائيلي -خلال زيارته معرض إكسبو- "تجاوزت تجارتنا بالفعل مليار دولار، وتم توقيع أكثر من 120 اتفاقا، وتأسس مؤخرا صندوق حجمه 100 مليون دولار (للأبحاث والتطوير)"، حسب ما أوردت رويترز.

وأضاف أن 250 ألف إسرائيلي زاروا الإمارات حتى الآن، وأنه يأمل أن يرد مواطنو الإمارات بزيارة إسرائيل بمجرد تخفيف قيود كوفيد-19.

ووقعت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب عام 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل -تعرف باسم اتفاقيات أبراهام- لتنضم إلى مصر والأردن من أصل 22 دولة عربية.

مجالات اقتصادية وتجارية

وبدأ الرئيس الإسرائيلي -أمس الأحد- زيارة رسمية إلى الإمارات هي الأولى من نوعها.

وتناولت المباحثات الثنائية بين هرتسوغ وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الفرص المتوفرة لتنمية التعاون على جميع المستويات، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية.

ويوم 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ولي عهد أبو ظبي في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات.

ووقعت إسرائيل والإمارات سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.