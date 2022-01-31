ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لتقترب من أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات والتي سجلتها في الجلسة السابقة؛ إذ أدت الاضطرابات السياسية‭ ‬في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وارتفع خام برنت القياسي 1% إلى 90.95 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش بعد زيادة 69 سنتا يوم الجمعة الماضي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.1% إلى 87.81 دولارا للبرميل بعد أن ارتفع 21 سنتا يوم الجمعة الماضي.

وسجل المعياران يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.

ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" (OPEC) وحلفاؤها بقيادة روسيا -فيما يعرف باسم "أوبك بلس" (+OPEC)- إلى رفع مستويات إنتاجهم.

كما تأثرت السوق بالهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على الإمارات العربية المتحدة.

وأدت التوترات بين روسيا والغرب إلى ارتفاع أسعار النفط، وأثار الخلاف بين روسيا -ثاني أكبر منتج للنفط في العالم- والغرب بشأن أوكرانيا المخاوف من احتمال نقص إمدادات الطاقة في أوروبا.