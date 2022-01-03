اقتصاد|تركيا

تركيا.. التضخم عند أعلى مستوى منذ 2002 والليرة تتراجع

A vendor sells potatoes and other vegetables to a customer in an open market in central Ankara February 5, 2014. The humble potato has become a factor in Turkey's political and economic turmoil as prices of the staple soar, hurting the living standards of poorer Turks just before the ruling AK Party's toughest election test in a decade. At a market in the lower-income Istanbul suburb of Kucukcekmece, potatoes sell for between 3 and 4 lira ($1.33 and $1.77) a kilogram, up from slightly more than 1 lira at about this time last year. REUTERS/Umit Bektas (TURKEY - Tags: POLITICS BUSINESS FOOD)
معدل التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر بكثير مما كان متوقعا (رويترز)
3/1/2022-|آخر تحديث: 3/1/202201:13 PM (مكة المكرمة)

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز أكثر بكثير مما كان متوقعا إلى 36.08% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ليسجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر/ أيلول 2002 بعد انهيار قيمة الليرة العام الماضي.

وقال معهد الإحصاء التركي إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 13.58% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز عند 9% وتوقعات سنوية عند 30.6%.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 19.08% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول السابق، ليرتفع على أساس سنوي إلى 79.89%، في انعكاس لقفزة في أسعار الواردات.

وتراجعت الليرة التركية 5% اليوم الاثنين بعد أن شهدت في 2021 أسوأ أداء لها منذ نحو 20 عاما مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم ومن سياسة نقدية غير تقليدية.

ونزلت العملة التركية إلى 13.92 ليرة للدولار بعد أن أغلقت يوم الجمعة الماضي على 13.1875 ليرة للدولار.

المصدر : وكالات