تسبب المتحور أوميكرون في إلغاء 4 آلاف رحلة طيران حول العالم أمس الأحد

تسبب المتحور أوميكرون في إلغاء 4 آلاف رحلة طيران حول العالم أمس الأحد، أكثر من نصفها من الرحلات الجوية الأميركية، مما زاد حالة الاضطراب في قطاع السفر خلال أيام العطلات بسبب سوء الأحوال الجوية وزيادة الإصابات بفيروس كورونا.

ووفقا لإحصاء على موقع تتبع رحلات الطيران "فلايت أوير" (Flight Aware)، تم إلغاء ما يزيد على 2400 رحلة طيران داخل الولايات المتحدة أو منطلقة منها بحلول الساعة الثامنة مساء الأحد بتوقيت غرينتش، وتأخير ما يزيد على 11 ألفا و200 رحلة.

ومن بين الشركات المتضررة بأكبر عدد من حالات الإلغاء وفقا للموقع شركة "سكاي ويست" (SkyWest) وشركة "ساوث ويست" (Southwest)، إذ ألغت الأولى 510 رحلات والثانية 419 رحلة.

وعادة ما يكون موسم عطلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وقت الذروة للسفر جوا، لكن الانتشار السريع للسلالة أوميكرون أدى إلى زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الجوية مع دخول طياريها وأطقمها في الحجر الصحي.

كما قالت مواقع متخصصة إن العدد الإجمالي للرحلات الملغاة عالميا أول أمس السبت تجاوز 4600 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات المتأخرة 11 ألفا و100 رحلة، منها 6070 رحلة في الولايات المتحدة وحدها.

ولا يزال أوميكرون يتسبب بتسارع الإصابات عالميا في الكثير من الأسواق الرئيسية، مع تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي قالت فيها إن المتحور الجديد عالي الخطورة.

وسجلت السلطات الأميركية 346 ألفا و869 إصابة على الأقل أول أمس وفقا لإحصاءات رويترز، وارتفعت الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة بنحو 377 وفاة على الأقل ليصل الإجمالي إلى 828 ألفا و562 وفاة.