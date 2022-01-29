بلومبيرغ: بوينغ تستعد لإطلاق أول طائرة جديدة لها منذ 5 سنوات بصفقة مع قطر تضم 50 طائرة

تستعد شركة "بوينغ" (Boeing) لإطلاق طائرة الشحن "777 إكس" (777X)، وهي أول طائرة نفاثة جديدة منذ ما يقرب من 5 سنوات، مع التزام بشراء 50 طائرة من الخطوط الجوية القطرية، وفق ما نقلته "بلومبيرغ" (Bloomberg) عمّن وصفتهم بمصادر مطلعة على الأمر.

ومن المقرر أن يتزامن الإعلان مع اجتماع بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الأميركي جو بايدن بواشنطن العاصمة في 31 يناير/كانون الثاني الجاري، وفق أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

وقالت المصادر إن الصفقة المحتملة التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات ستساعد في تأكيد العلاقات التجارية بين البلدين، وقد يتم الكشف عنها في البيت الأبيض، على الرغم من أن مكان الكشف لم يتم تحديده بشكل نهائي بعد.

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي يتحاور فيه أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية مع شركة "إيرباص" (Airbus) بشأن عيوب محتملة في نسخة ركاب من طائرات "إيه 350" (A350).