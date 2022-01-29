بسبب مخاوف سياسية ونقص الإمدادات.. النفط يسجل أعلى مستوياته في 7 سنوات

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات، إذ أدت الاضطرابات السياسية العالمية المستمرة إلى إثارة المخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وكانت أسعار النفط في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 69 سنتا أو 0.77% لتبلغ عند التسوية 90.03 دولارا للبرميل، ثم بلغت 91.70 دولارا، في أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.24%، وسجلت عند التسوية 86.82 دولارا للبرميل. وبلغت أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات.

ويسعى كبار المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" (OPEC) وحلفائها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم "أوبك بلس"، لرفع مستويات إنتاجهم.

كما تأثرت السوق بالهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات. وعززت أسعار النفط المخاوف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا، من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.