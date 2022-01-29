أعلن البنك المركزي التركي الخميس الماضي أن معدل التضخم في البلاد سيتراجع إلى 8.2% في نهاية عام 2023، مقابل توقعات بـ11.8% لعام 2022.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا -اليوم السبت- سياسته الاقتصادية غير التقليدية قائلا إن أسعار الفائدة ستنخفض على نحو أكبر، وإن التضخم سينخفض نتيجة لذلك، وذلك قبل أيام من إعلان بيانات التضخم لشهر يناير/كانون الثاني، مضيفا أن المشاكل الاقتصادية لتركيا ستنتهي.

وقال أردوغان لأنصاره في إقليم جيرسون المطل على البحر الأسود "أنتم تعرفون معركتي مع أسعار الفائدة. نحن نخفض أسعار الفائدة وسنخفضها. أعرف أن التضخم سينخفض أيضا حينئذ وسوف ينخفض أكثر".

وأضاف "سيستقر سعر الصرف، وسينخفض التضخم، وستنخفض الأسعار أيضا. كل هذه الأمور مؤقتة".

وشهدت تركيا ارتفاع التضخم في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 19 عاما، في ظل تراجع كبير للعملة المحلية (الليرة) على خلفية تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/أيلول.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أمس الجمعة أن من المتوقع أن يبلغ التضخم أعلى مستوى له منذ 20 عاما عند 47% في يناير/كانون الثاني الحالي.

توقعات بتراجع التضخم

بالمقابل، أعلن البنك المركزي التركي الخميس الماضي أن معدل التضخم في البلاد سيتراجع إلى 8.2% في نهاية عام 2023، وتوقع أن يواصل التراجع حتى 5% نهاية 2024.

وأوضح محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو أن البنك المركزي يتوقع بلوغ التضخم 23.2% بنهاية العام الجاري.

وسبق أن توقع المركزي التركي وصول التضخم إلى 11.8% بنهاية العام الجاري، و7% مع نهاية 2023.