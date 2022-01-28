في ظل اتخاذ البنوك المركزية في عدة دول وشركات عملاقة خطوات سريعة نحو إنشاء عملاتها الرقمية، هل تخاطر الولايات المتحدة بالتخلف عن الركب وفقدان هيمنتها المالية إذا لم تتحرك بهذا الاتجاه؟

تقول صحيفة "فايننشال تايمز" (Financial Times) البريطانية إن الاحتياطي الفدرالي الأميركي أصدر تقريرا الأسبوع الماضي رصد فيه المخاطر والفوائد المحتملة لإصدار عملة رقمية مركزية، دون أن يقدم استنتاجات واضحة تكشف عن توجهاته بشأن رقمنة الدولار الأميركي.

وترى الصحيفة أن مخاوف السلطات الأميركية بشأن مزايا هذه الخطوة لها ما يبررها، حيث إن العملات الرقمية المركزية تهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد من خلال توفير بديل للودائع المصرفية التي تشكل ركيزة النظام المالي الراهن، كما أن العملات الرقمية قد تصبح أداة خطيرة بيد شركات التكنولوجيا العملاقة أو دول مثل الصين.

ورغم المزايا المحتملة لإصدار الدولار الرقمي وتسهيل أنظمة الدفع، فقد تثير العملة الرقمية مشاكل أخرى، بسبب طبيعة نظام التجزئة المصرفية في الولايات المتحدة وأهمية الدولار في التدفقات المالية عبر الحدود.

وفي كل الحالات، إذا لم يعالج الاحتياطي الفدرالي هذه المشاكل بهدف الاستفادة من رقمنة الدولار، فإنه سيكون مضطرا -وفقا للصحيفة- للتكيف مع الحلول التي ستتوصل إليها شركات التكنولوجيا أو الدول الأخرى.

هل الدولار في خطر؟

وتؤكد الصحيفة أنه رغم تأخر الاحتياطي الفدرالي في اتخاذ خطوات جادة نحو إصدار الدولار الرقمي، فإن من المبالغ فيه الحديث عن نهاية هيمنة الدولار، حيث تظل سندات الخزانة الأميركية هي الأصول المالية الأكثر أمانا في جميع أنحاء العالم، ويظل مجلس الاحتياطي الفدرالي موضع ثقة باعتباره أهم البنوك المركزية عالميا.

وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة ما زالت تعتمد سياسات مالية تسمح باستمرار هيمنة الدولار عالميا، على عكس موقف الصين من تداول عملتها في الخارج، الذي يعرقل أي محاولات لجعل الرنمينبي (اليوان) الرقمي العملة الاحتياطية الأولى عالميا.

مع ذلك، ترى الصحيفة أن عملة "ليبرا" (Libra) من فيسبوك تمتلك جاذبية ومزايا كبيرة، تتمثل أساسا في خفض تكاليف المعاملات في الولايات المتحدة وعبر الحدود، وهي أهداف جديرة بالثناء ويمكن أن تتعزز من خلال تطوير الدولار الرقمي.

وتضيف الصحيفة أنه بسبب قوة الموقف العالمي إزاء الدولار، يتعين على الاحتياطي الفدرالي أن يشارك بشكل أكبر في الجهود الرامية إلى إصلاح نظام المدفوعات الدولية المتعثر والمكلف.

وتختم الصحيفة بأن الاحتياطي الفدرالي الأميركي محق في التروي بشأن إصدار الدولار الرقمي، لكن أهم بنك مركزي في العالم لا يمكن أن يظل متخلفا لمدة طويلة عن مواكبة التطورات.