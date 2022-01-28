يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أسبوع له منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إذ انخفض إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع اليوم الجمعة مع صعود الدولار، ووسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في مارس/آذار المقبل.

وبحلول الساعة 12:03 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1785.10 دولارا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1784.40 دولارا.

وزادت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين في وقت سابق هذا الأسبوع حينما أدت التوترات المتزايدة حول أوكرانيا وزيادة التقلبات في الأسواق إلى زيادة الاهتمام بالمعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

وانخفضت الأسعار بنحو 4% منذ ذلك الحين، بعد أن أعاد مجلس الاحتياطي تأكيد خططه لإنهاء مشترياته من السندات في وقت الجائحة، وأشار إلى رفع أسعار الفائدة في مارس/آذار المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 22.49 دولارا للأوقية، وفي طريقه للتراجع 7% هذا الأسبوع.

وهبط البلاتين 2.1% إلى 1000.96 دولار للأوقية، كما نزل البلاديوم 2.5% إلى 2317.71 دولارا للأوقية.

الدولار ينتعش

وعزز الدولار مكاسبه اليوم الجمعة، ويتجه لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية في 7 أشهر، إذ تدعم مكاسب العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى بتوقعات رفع أسعار الفائدة.

ومع وضع أسواق المال في الحسبان، برفع متوقع لأسعار الفائدة 30 نقطة أساس في مارس/آذار المقبل، وزيادات تتجاوز مجتمعة 120 نقطة أساس قبل نهاية العام؛ فإن الدولار يعد محط الاهتمام حتى مع الهدوء بعض الشيء في أسواق العملات الأوسع نطاقا بعد أسبوع حافل بالأحداث في الأسواق العالمية تخللها ميل للتشديد في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقلص اليورو اليوم خسائره السابقة، بعدما ارتفع قليلا إلى 1.1152 دولار من أدنى مستوى في 20 شهرا الذي بلغه أمس الخميس عند 1.1131 دولار.

وتحركت العملات الرئيسية في نطاق ضيق صعودا ونزولا في التعاملات الآسيوية قبل عطلات العام الصيني الجديد الأسبوع المقبل حتى مع تسجيل عوائد السندات الأميركية زيادة طفيفة.

كما تلقت العملة الأميركية دعما من بيانات اقتصادية، إذ سجل اقتصاد الولايات المتحدة أفضل نمو سنوي منذ ما يقرب من 4 عقود.

وحام الين الياباني حول 115.43 أمام الدولار، في حين تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وهبط الأخير قليلا إلى 0.6570 دولار أميركي، مسجلا أدنى مستوى منذ 15 شهرا.

ومنذ بداية الأسبوع، زاد الدولار نحو 1.7% أمام اليورو، ونحو 2% أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وقفز مؤشر الدولار فوق مستوى 97 نقطة لأول مرة منذ يوليو/تموز 2020.

وكان الجنيه الإسترليني تراجع أمس لأقل مستوى في شهر عند 1.3360 دولار، لكنه عاود الانتعاش إلى 1.3409 دولار مع ترقب المتعاملين اجتماع بنك إنجلترا المركزي الأسبوع القادم.