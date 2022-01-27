حث الرئيس رجب طيب أردوغان الأتراك على الاقتراض من‭ ‬بنوك الدولة والمساعدة في تعزيز الإنتاج، في ظل سياسة اقتصادية جديدة شاملة قال إنها تستهدف حماية اقتصاد تركيا.

وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية الأربعاء إن الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف عبء التضخم، الذي قفز إلى 36% الشهر الماضي، ووعد أيضا بإصدار دين بديل جديد للمستثمرين.

وأكد أن الضغوط التضخمية زادت ليس فقط على تركيا ولكن أيضا في العالم، مدفوعة بزيادة كبيرة في أسعار الطاقة والسلع العالمية، فضلا عن زيادة تكاليف النقل الدولي والتوريد العالمي، مشيرا إلى أن مكافحة التضخم من الأولويات.

وبإلحاح من أردوغان، أجرى البنك المركزي التركي سلسلة تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة أثرت كثيرا على سعر العملة المحلية الليرة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وهو ما دفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى مستويات مرتفعة.

وأعلن أردوغان أن إيداعات الليرة وفق الآلية المالية الجديدة وصندوق الاستثمار، تجاوزت 203 مليارات ليرة لغاية 25 يناير/كانون الثاني الجاري.





وأضاف أن تركيا حققت بسياستها العقلانية مكاسب كبيرة في قطاعي المصارف والمالية العامة، فضلا عن نجاح تسجيل مستويات تاريخية منخفضة في أسعار الفائدة.

وأعرب عن تفاؤله بشأن الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الوضع المستقر في أسعار الصرف يدعم هذا الرأي المتفائل، لأن تركيا ستصبح أقوى وأقل تأثرا بالمضاربات وعمليات التلاعب.

مشكلة التضخم

وخلال هذا الشهر، قال أردوغان إن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال مدة وجيزة، وأكد أن أرقام التضخم لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في تركيا.

وأضاف وقتها "نعاني من مشكلة التضخم، وفضلا عن ذلك عانت تركيا أيضًا من مشكلة مؤلمة هي تقلبات أسعار الصرف، لكن رغم ذلك ظلت الزيادة في التضخم في بلدنا أقل نسبيا من مثيلاتها في البلدان الأخرى".

كما حث أردوغان في وقت سابق هذا الشهر الأتراك على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى العملة الوطنية.