تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح قبل إعلان قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن مخزون الخام، لكن المخاوف بشأن نقص المعروض بسبب التوترات الجيوسياسية حدت من الخسائر.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في 7 سنوات الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من شح الإمدادات جراء التوترات بين أوكرانيا وروسيا.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء إنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت موسكو أوكرانيا، في حين كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.

كما تصاعدت المخاوف بشأن الشرق الأوسط يوم الاثنين عندما شنت جماعة الحوثي اليمنية -المتحالفة مع إيران- هجوما صاروخيا على قاعدة في الإمارات تستضيف قوات أميركية.

وقال مدير عام الأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية هيرويوكي كيكوكاوا "اتجاه السوق نحو النزول محدود بسبب التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا والتهديد الذي تتعرض له البنية التحتية في الإمارات"، ورجح أن يواصل النفط ارتفاعه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا، بما يعادل 0.4% إلى 87.88 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش، بعدما قفزت 2.2% في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا، أو 0.5% إلى 85.15 دولارا للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.8% أمس الثلاثاء.

ويختتم الاحتياطي الاتحادي اجتماعه -الذي يستغرق يومين- في وقت لاحق اليوم، إذ ينتظر المتعاملون بفارغ الصبر مزيدا من المؤشرات حول توقيت ووتيرة رفع أسعار الفائدة، وكذلك كيف سيبدأ البنك المركزي الأميركي تقليص ميزانيته العمومية، البالغة 9 تريليونات دولار تقريبا.

وجاءت بيانات المخزونات الأميركية الأسبوعية التي أصدرها معهد البترول الأميركي خلال الليل متماشية مع التوقعات، وقالت مصادر إن البيانات أظهرت تراجع مخزون الخام الأميركي ونواتج التقطير، في حين ارتفع مخزون البنزين خلال الأسبوع المنتهي في 21 يناير/كانون الثاني الجاري.

في مقابل تلك الأخبار، ذكرت الوكالة الألمانية -نقلا عن وكالة بلومبيرغ للأنباء- أن أسعار العقود الآجلة للنفط استهلت تعاملات اليوم الأربعاء بالاستمرار فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية أشارت إلى تراجع مخزون الخام لدى الولايات المتحدة، وتزايد مخاوف المستثمرين من تطورات الأزمة الأوكرانية.

وتنتظر السوق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية بشأن المخزون في وقت لاحق اليوم، وفي حال تأكيد الإدارة تراجع المخزون سيكون ذلك هو التراجع الأسبوعي الثامن خلال 9 أسابيع.