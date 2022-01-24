أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج اليوم الاثنين على انخفاض تماشيا مع الأسهم العالمية، في حين سجل مؤشر دبي أكبر تراجع في أكثر من شهر مع إعلان الإمارات إحباط هجوم جديد للحوثيين، بحسب وكالة رويترز.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 2% متأثرا بتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 3.5% مع نزول سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9%.

وقالت الإمارات اليوم الاثنين إنها أحبطت هجوما صاروخيا آخر للحوثيين في أعقاب هجوم تعرضت له الأسبوع الماضي، وهو ما يشكل استهدافا من جانب الحوثيين لصورة الإمارات كمركز سياحي وتجاري آمن في المنطقة.

وحذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الشركات الأجنبية في الإمارات، ونصحها بالمغادرة لأنها أصبحت دولة غير آمنة، حسب تعبيره.

وفي أبو ظبي، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم منخفضا 0.1% مع تراجع سهم الشركة العالمية القابضة 0.6%.

وقال هان تان كبير محللي السوق في "إكزينيتي غروب" إنه "من المتوقع أن تظل الأسواق العالمية حساسة لمؤشرات السياسة الجديدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع. وتشهد الأصول التي تنطوي على مخاطر منذ بداية العام الجديد إعادة ترتيب، مع توقع إقدام المجلس على رفع أكبر لأسعار الفائدة في 2022".

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 0.6% تحت وطأة انخفاض سهم مصرف الراجحي 1.3% وهبوط سهم البنك الأهلي السعودي 2.5%.





وقال وائل مكارم خبير إستراتيجي الأسواق لدى "إكسنس" إن السوق السعودية تواصل تصحيحا بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من 15 عاما هذا الشهر، إذ يحاول المستثمرون تأمين مكاسبهم.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن مقيمين اثنين في البلاد أصيبا بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية على جنوب المملكة.

بورصة قطر تكسب

وانفرد مؤشر بورصة قطر بالمكاسب، مرتفعا بنحو 0.3% بدعم من صعود سهم البنك التجاري 4.4%.

وارتفعت أسعار النفط -وهي حافز رئيسي لأسواق المال في الخليج- بفعل مخاطر جيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3% مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.4%.

وفي ما يلي مستويات إغلاق المؤشرات الرئيسية لبورصات الشرق الأوسط: