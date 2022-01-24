قفزت أسعار النفط -اليوم الاثنين- في الوقت الذي أدت فيه توترات جيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الخاصة بإمدادات النفط، بينما واصلت أوبك وحلفاؤها مساعيهم لزيادة إنتاجهم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 1.0% إلى 88.76 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش، منهية تراجعا بلغ 0.6% يوم الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتا أو 1.0% إلى 86.00 دولارا للبرميل، بعد تراجعها 0.5% يوم الجمعة.

وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي نحو 2%، مسجلين أعلى مستوى لهما منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014. وارتفعت الأسعار أكثر من 10% حتى الآن هذا العام بسبب المخاوف من قلة المعروض.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة فوجيتومي سيكيوريتيز "ما زال المستثمرون متفائلين بسبب المخاطر الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك في الشرق الأوسط، بينما استمرت أوبك بلس في الفشل في الوصول إلى هدفها الإنتاجي"، وأضاف "توقع ارتفاع الطلب على وقود التدفئة في الولايات المتحدة وسط طقس بارد، زاد الضغط أيضا".