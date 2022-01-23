اعتمد وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون -أعضاء اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات- اليوم الأحد، البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية.

وجاء اعتماد البرنامج خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين، والذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة السعودية.

مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي يعتمد البرنامج الزمني لتأسيس هيئة سكك حديد خليجية.#قنا https://t.co/joOxnU1zWa pic.twitter.com/JnEqxFjhc6 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 23, 2022

وترأس وفد دولة قطر وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، وناقش الاجتماع تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ42، والقاضي بالموافقة على إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.

كما تمت مناقشة الوثائق الخاصة بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية والجدول الزمني لبدء عملها والاتفاق على الخطوات اللازمة خلال المرحلة التأسيسية والممتدة لـ12 شهرا.

ويأتي إنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية بهدف التنسيق بين الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره خط سكة حديد إقليميًا واحدًا متكاملًا وقابلًا للتشغيل البيني.

كما يربط جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي بعمليات سكة حديدية فعّالة وآمنة ويتعاون مع الشبكات الحديدية الوطنية في دول المجلس.