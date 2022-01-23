قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند نحو 40% خلال الأشهر المقبلة، وألا يتجاوز 50% في 2022، حسبما نقلت مصادر حضرت اجتماعا مع الوزير.

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء، فقد جاءت توقعات نباتي الأكثر تفصيلا حتى الآن بشأن أسعار المستهلكين في عام 2022 ضمن لقاء 60 خبيرا ومحللا اقتصاديا أمس السبت في إسطنبول. ونقل أحد المصادر عن الوزير قوله إن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30% حتى نهاية العام، ورفضت وزارة المالية التركية التعليق.

وكان التضخم قد بلغ 36.1% في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان قبل 19 عاما، ووفقا لمسح للبنك المركزي التركي، فقد قفزت التوقعات للتضخم للأشهر الـ12 المقبلة إلى 25.37% من 21.39%.

وارتفعت الأسعار بضغط من قيام البنك المركزي التركي بخفض الفائدة الرئيسية بـ500 نقطة أساس في 4 اجتماعات متتالية، قبل أن يوقف في اجتماعه الخميس الماضي سلسلة الخفض.

وتوقع نباتي، وفقا للمصادر، أن تؤدي الإجراءات التي تتخذها السلطات لدعم الليرة إلى تحويل أصول شركات بقيمة 10 مليارات دولار إلى الليرة.