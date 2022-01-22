أفادت شبكة بلومبيرغ بأن مسؤولين في الإدارة الأميركية يتحدثون مع نظرائهم في قطر ودول أخرى، بشأن احتمال إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي إذا ما أدى الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية إلى نقص في الإمدادات.

ونقلت بلومبيرغ عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم دعوة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لزيارة البيت الأبيض، ومن المحتمل أن تكون الزيارةُ في وقت لاحق من الشهر الجاري، بحسب الشبكة.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الإعداد للاجتماع بين الرئيس الأميركي وأمير قطر يجري منذ مدة.

وكانت بعض الدول الأوروبية أعربت عن مخاوفها من أن تؤدي معاقبة روسيا بعقوبات قاسية بسبب الأزمة الأوكرانية إلى الإضرار باقتصاداتها ودفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قطع أو تقليص إمدادات الغاز في منتصف الشتاء.

وتحصل أوروبا على أكثر من 40% من غازها الطبيعي من روسيا، وحوالي ثلث الغاز الروسي المتدفق إلى أوروبا يمرّ عبر أوكرانيا.

وتعدّ قطر أكبر مصدِّر للغاز في العالم، وواحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال، حيث يتم بيع حوالي 3 أرباع الوقود إلى دول آسيوية فقيرة بالطاقة مثل اليابان وكوريا. وتوفر قطر حوالي 5% من الغاز الطبيعي في أوروبا.