العراق وقّع عقدا مع شركة إيطالية لإعداد تصاميم لخطوط السكك الحديدية والربط السككي للقطارات الحديثة التي تبدأ من الفاو مرورا بالبصرة ثم بغداد وصولا إلى الحدود التركية بطول 1220 كيلومترا، حيث تبلغ سرعة هذه القطارات 260 كيلومترا في الساعة.

انتهج العراق برنامجا اقتصاديا متعدد الفقرات؛ منها الانفتاح العربي والعالمي، إضافة إلى إنشاء مشاريع إستراتيجية تساهم بإحداث قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني، ويعتزم في هذا الإطار البدء فعليا بمشروع إستراتيجي سككي ينطلق من جنوب البلاد مرورا بالأراضي التركية صوب القارة الأوروبية.

ويقول طالب الحسيني مدير عام شركة "سكك حديد العراق" إن "شركته جادة بهذا المشروع، وكشف -للجزيرة نت- عن "اجتماع مرتقب نهاية الشهر الحالي (يناير/كانون الثاني) مع الملاكات الفنية والهندسية التركية بالإضافة إلى ملاكات إقليم كردستان العراق، لغرض تحديد نقطة الربط السككي مع تركيا.

وكشف الحسيني عن توقيع عقد مع شركة "بي إي جي" (PEG) الإيطالية "لإعداد تصاميم لخطوط السكك الحديد والربط السككي للقطارات الحديثة التي تبدأ من الفاو مرورا بالبصرة ثم بغداد وصولا إلى الحدود التركية بطول 1220 كيلومترا، حيث تبلغ سرعة هذه القطارات 260 كيلومترا في الساعة لنقل الركاب المسافرين و160 كيلومترا في الساعة لنقل البضائع".

خبير تركي يتحدث عن وجود ضبابية حول البيانات الحكومية من أنقرة حول الربط السككي من جنوب العراق (الجزيرة)

الموقف التركي

يكشف الخبير الاقتصادي التركي صديق أوزون عن "وجود ضبابية حول البيانات الحكومية من أنقرة حول الربط السككي القادم من جنوب العراق".

وقال أوزون -في تصريح للجزيرة نت- إن" المشروع السككي الذي ينطلق من جنوب العراق مرورا بالأراضي التركية حتى القارة الأوروبية حسب التصريحات الرسمية من بغداد مشروع مهم؛ لأنه سيوفر مردودات مالية للاقتصاد التركي المتعطش للعملة الأجنبية عن طريق الترانزيت وعمولة حمل البضائع والمسافرين".

وأشار أوزون إلى أن "تركيا تنتهج منذ سنوات منهج الاستثمار والانفتاح التجاري والاقتصادي مع جميع الدول"، مؤكدا أن المشروع السككي العراقي عبر تركيا سيكون بوابة مالية جديدة للبلدين.

الحسيني: مشروع الربط السككي يأتي بالتزامن مع البدء بإنشاء ميناء الفاو الكبير (الجزيرة)

خسائر السكك

وتعرضت سكك الحديد لإضرار كبيرة، لا سيما في المناطق المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية.

وعن ذلك يوضح الحسيني أن "ملاكات الشركة الهندسية والفنية أعادت خط "بغداد – الفلوجة" بطول 66 كيلومترا، إلى جانب إعادة تأهيل خط سكة "بغداد – بيجي" لغرض نقل المشتقات النفطية من مصفى الصمود في بيجي، وشمل العمل كذلك خطوط سكك حديد مصفى القيارة وحمام العليل".

وأشار الحسيني إلى أن شركة سكك الحديد باشرت بإنشاء سكك بديلة في محطة مؤقتة بعد أن تم تدمير محطة قطار الموصل بشكل كامل، مبينا أن الخط حاليا جاهز لسير قطارات البضائع فقط.

ولفت إلى أن الخطة الخمسية للسكك مرهونة بالحصول على المخصصات المالية، وتتضمن تنفيذ مشروع القطار المعلق الذي يربط الرصافة بجانب الكرخ بطول 22 كيلومترا، فضلا عن مشروع "كربلاء – مسيب – النجف – سماوة"؛ الخط القوسي، ويهدف لنقل بضائع المسافرين ضمن نطاق محافظات الفرات الأوسط وإلحاقه بالجنوب والوسط والشمال، إضافة إلى مشروع القطار المعلق بين محافظتي النجف وكربلاء، الخاص بنقل المسافرين.

وتعاني خطوط سكك الحديد في العراق من مشاكل عديدة منها نقص الوعي والثقة عند المواطن العراقي في نظام النقل بالسكك الحديدية وفق الباحث الاقتصادي ياسر السليم.

وأضاف السليم -للجزيرة نت- أن إنشاء شبكة السكك سيعمل على خلق مدن جديدة تساهم في الحد من حاجة العراق للوحدات السكنية، ويؤكد ضرورة عمل الحكومة العراقية على تمويل مشاريع جديدة في إطار برنامج تحسين سلامة سكك الحديد كونها أكثر إستراتيجية اقتصادية مجدية وأيضا لحماية الطرق و الحد من كلفة الصيانة المستمرة.

مشروع ميناء الفاو أوكل تنفيذه لشركة دايو الكورية الجنوبية بكلفة 5 مليارات دولار (الصحافة العراقية)

ميناء الفاو

يؤكد مدير شركة "سكك حديد العراق" أن مشروع الربط السككي يأتي بالتزامن مع المباشرة بإنشاء ميناء الفاو الكبير في جنوبي العراق البالغ طاقته 99 مليون طن سنويا، فيما تبلغ مساحته 54 كيلومترا مربعا، ليكون من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشر على مستوى العالم، إذ يحتوي على 5 أرصفة للحاويات وساحة تخزين وقناة ملاحية خارجية.

والفاو هو الميناء الخامس في العراق بعد الموانئ الأربعة "أبو فلوس، أم قصر، المعقل، خور الزبير".

وكانت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي قد وضعت حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير في أبريل/نيسان العام الماضي بالتعاقد مع شركة "دايو" (DAEWOO) الكورية الجنوبية لتنفيذ المشروع بكلفة 5 مليارات دولار.

وحول مراحل العمل في المشروع الكبير جنوبي العراق ذكر مصدر ميداني للجزيرة نت من موقع العمل؛ بعضَ التوقيتات الزمنية لتفصيلات مشروع ميناء الفاو المباشر بها:

عقد حوض النفق للميناء بحاجة لنحو شهرين حتى يتم إنجازه بالكامل.

3 أشهر لإنجاز عقد طريق المدخل لميناء الفاو.

عقد السداد الصخرية، حيث من المحتمل -وفق المصدر الذي طلب عدم كشف هويته- الحاجة إلى 4 أشهر للإنجاز.

عقد المرحلة الثانية من النفق للميناء ستكون المباشرة به خلال سبتمبر/أيلول المقبل.

بعض الأعمال التحضيرية، مثل نصب الخرسانات المركزية وعمل بعض السداد، وقد مضى على البدء بها منذ 3 أشهر.

عقد الأرصفة الخمسة تمت المباشرة به في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تم جلب معدات لتقوية التربة عن طريق حقن مؤنة الأسمنت في موقع الأرصفة التي أنجزت بالكامل.

إحضار حفارتين تابعتين لشركة صينية مع بعض أعمال الحفر التجريبية لواجهة الأرصفة وإنجاز جزء من السداد لمنطقة النفاض وأعمال الركائز التجريبية.

عقد طريق "فاو – أم قصر"، تمت المباشرة به منذ سبتمبر/أيلول الماضي، إذ تم فرش الطبقة الأولى من مادة السبيس لجزء من الطريق بنسبة 20% بعد مسح الألغام من آثار الحروب الماضية.

عقد حفر القناة وحوض ميناء الفاو الكبير، تمت المباشرة به نهاية العام الماضي.

وختم المصدر حديثه بأن نسبة إنجاز أي من جميع العقود الخمسة لميناء الفاو الكبير لا تتجاوز 10%، مؤكدا أن العمل مستمر في جميع مفاصل الميناء الكبير.