رويترز: تحديد جلسة لنظر دعوى الخطوط القطرية ضد إيرباص أواخر أبريل

قالت مصادر مطلعة إنه تم، الخميس، تحديد جلسة إجرائية في 26 أبريل/نيسان المقبل لنظر دعوى قضائية نادرة تتضمن مطالبة الخطوط القطرية بأكثر من 600 مليون دولار تعويضات من شركة إيرباص بسبب عيوب في طلاء طائرات من طراز "إيه 350" (A350).

ومع تفادي تسوية سريعة للقضية، يقول خبراء إنها المرة الأولى على الإطلاق التي يهدد فيها خلاف بشأن العقود والسلامة بين شركة لتصنيع الطائرات وشركة طيران كبرى بنظر القضية أمام محكمة، مما يتيح إمكان الكشف عن قرارات تجارية وأمور فنية.

وتم تحديد موعد الجلسة الإجرائية، بمعرفة قسم بالمحكمة العليا في لندن.

وتثير هذه القضية تساؤلات بشأن 23 طائرة من طراز "إيه 350" لم تتسلمها قطر بعد، وذلك بعد أن ألغت إيرباص عقدا مع الشركة القطرية لشراء 50 طائرة من طراز "إيه 321" (A321).