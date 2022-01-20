المركزي التركي يبقي معدل الفائدة عند 14% والليرة تتفاعل وارتفاع شعبية أردوغان

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند 14%، ويأتي القرار بعد تخفيض الفائدة على مدار الأشهر الأربعة الماضية بواقع نقطة مئوية شهريًّا.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو في العاصمة أنقرة.

وارتفع معدل التضخم في الشهر الماضي إلى 36% مسجلًا أعلى مستوى في 19 عامًا.

وقال البنك إنه سيراقب تأثير قراراته السابقة بشأن السياسة النقدية، وتوقع أن يبدأ انخفاض التضخم قريبًا بما يحقق استقرارا مستداما في الأسعار والأسواق.

وذكر البيان أن من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا في العام الحالي، مشيرا إلى أن استمرار التحسن في الميزان عامل مهم في تحقيق هدف استقرار الأسعار.

وعلى إثر قرار المركزي ارتفعت الليرة التركية مباشرة 1% اليوم الخميس، وبالمجمل ما زالت العملة مستقرة عند مستويات قريبة من 13.40 ليرة للدولار الواحد.

وأكد البيان أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم، ويتحقق هدف 5% على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيس المتمثل في استقرار الأسعار.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي التركي -في بيان آخر- ارتفاع احتياطاته بمقدار 104 ملايين دولار في 14 يناير/كانون الثاني الجاري لتبلغ 109 مليارات و549 مليون دولار.

ارتفاع شعبية أردوغان

في الأثناء، أظهر استطلاع لمؤسسة (ميتروبول) للأبحاث، اليوم الخميس، أن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفعت 2.1 نقطة مئوية في يناير/كانون الثاني مع استقرار وضع الليرة الأسابيع الماضية بدعم من إجراءات حكومية رغم معدلات التضخم المرتفعة.

ونفذت الحكومة إجراءات مالية للتخفيف من وطأة تعثر العملة التي لا تزال قيمتها أقل 46% عما كانت عليه قبل عام، في حين رفض أردوغان تغيير المسار الذي يتبعه رغم الانتقادات، إذ يريد دعم الصادرات والائتمان.

ووفقا للاستطلاع، فقد ارتفعت شعبية أردوغان من 38.6% في ديسمبر/كانون الأول إلى 40.7% في يناير/كانون الثاني. كما انخفض من يعارضونه 2.8% الفترة ذاتها لكن نسبتهم لا تزال مرتفعة عند 54.4%، بحسب ما نقلت رويترز.