قناة السويس تسجّل أكبر إيرادات سنوية في تاريخها عند 6.3 مليارات دولار

قال جورج صفوت المتحدث باسم هيئة قناة السويس إن القناة سجلت أكبر إيرادات سنوية في تاريخها العام الماضي بقيمة 6.3 مليارات دولار، مقابل 5.6 مليارات دولار في 2020.

وأضاف المتحدث أن 20 ألفا و694 سفينة عبرت القناة في 2021، ارتفاعا من 18 ألفا و830 في 2020، وذلك بزيادة تبلغ 10%، وفقا لرويترز.

ونقلت الأناضول عن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، أنه بلغت الزيادة في حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا 3.7%، بينما جاءت نسبة الزيادة في حجم التجارة العالمية المارة عبر القناة 8.5%، مما يعني زيادة الموثوقية في القناة.

وفي 2021، ارتفعت أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المُسال وسفن الحاويات وسفن الصب المارة من القناة بنسبة 36.6%، و10.1%، و15.3%، على الترتيب.

وقناة السويس عبارة عن ممر مائي اصطناعي يربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، يختصر المسار التجاري البحري بين كل من أوروبا وآسيا دون الحاجة إلى اتخاذ طريق أطول حول القارة الأفريقية.

ويبلغ طول قناة السويس 193 كيلومترا، بدءا من ميناء بورسعيد ووصولا إلى السويس، مما يجعلها أطول ممر مائي اصطناعي في العالم، متقدمة بذلك على كل من قناة كيل الألمانية وقناة بنما.