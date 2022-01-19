عُمان: التصديق على اتفاقية مع قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق اليوم الأربعاء مرسومًا سلطانيا يقضي بالتصديق على اتفاقية اقتصادية مع دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال.

#عاجل مرسوم سلطاني يقضي بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال .#العمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) January 19, 2022

وقضى المرسوم السلطاني بنشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من تاريخ صدوره.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقعت قطر وسلطنة عمان في العاصمة الدوحة اتفاقات تعاون مشتركة في مجالات الاستثمارات المتبادلة والسياحة والضرائب، إلى جانب التعاون العسكري.





وشملت الاتفاقات اتفاقية حول التعاون العسكري تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، واتفاقية بشأن تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال.

كما شملت مذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية، واتفاقية تعاون في مجال الاستثمار بين جهاز قطر للاستثمار وجهاز عمان للاستثمار، واتفاقية تعاون في مجال السياحة والفنادق، واتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ.