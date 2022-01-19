اقتصاد|عُمان

عُمان: التصديق على اتفاقية مع قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي

سلطان هيثم بن طارق
سلطان عُمان هيثم بن طارق (الجزيرة)
19/1/2022

أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق اليوم الأربعاء مرسومًا سلطانيا يقضي بالتصديق على اتفاقية اقتصادية مع دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال.

وقضى المرسوم السلطاني بنشره في الجريدة الرسمية، والعمل به من تاريخ صدوره.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقعت قطر وسلطنة عمان في العاصمة الدوحة اتفاقات تعاون مشتركة في مجالات الاستثمارات المتبادلة والسياحة والضرائب، إلى جانب التعاون العسكري.

وشملت الاتفاقات اتفاقية حول التعاون العسكري تهدف إلى تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، واتفاقية بشأن تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال.

كما شملت مذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية، واتفاقية تعاون في مجال الاستثمار بين جهاز قطر للاستثمار وجهاز عمان للاستثمار، واتفاقية تعاون في مجال السياحة والفنادق، واتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ.

المصدر : الجزيرة + الصحافة العمانية + مواقع التواصل الاجتماعي