أردوغان يحث الأتراك على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة

أكّد أردوغان أن حجم التجارة الخارجية لتركيا بلغ 500 مليار دولار، منها أكثر من 225 مليارا تعود للصادرات.

حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه والشركات، اليوم الأربعاء، على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى الليرة (العملة الوطنية) في وقت تسعى أنقرة لتعزيز الطلب على الليرة.

وقال أردوغان -بعد اجتماع لمجلس الوزراء- إن 163 مليار ليرة (12.2 مليار دولار) جرى إيداعها بحسابات، في إطار نظام حكومي يحمي الودائع بالليرة من انخفاضات سعر الصرف.

والآلية المالية الجديدة المسماة وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وفي مناسبة أخرى اليوم، قال أردوغان إن بلاده نجحت في تصنيع الطائرات المسيّرة المسلحة رغمًا عن الأطراف التي استخفت بقدراتها في هذا الإطار.

وأكد -خلال الاجتماع الـ 51 مع مخاتير الأحياء والقرى بالعاصمة أنقرة- أن تركيا تبرز حاليًا كأقوى بديل في الوقت الذي يتغير فيه مركز الإنتاج والتجارة العالميين.

وقال الرئيس: بينما المصانع الموجودة في الصناعة تعمل بكامل طاقتها، يتم تنفيذ استثمارات جديدة باستمرار.

وأضاف: اقتربنا من حدود 30 مليونا في مجال التوظيف من خلال الوصول لمستوى أعلى مما كنا فيه قبل جائحة كورونا.

وأكّد أردوغان أن حجم التجارة الخارجية لتركيا بلغ 500 مليار دولار، منها أكثر من مبلغ 225 مليارا يعود للصادرات.