ارتفعت أسعار النفط -في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء- إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات، بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات، بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية الإمارات.

كما تلقت أسواق النفط دعما بفعل التفاؤل بنمو الطلب وتراجع المخاوف المتعلقة بالمتحور أوميكرون، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال محلل من "إيه إن زد ريسيرش" (ANZ Research) في مذكرة "التوتر الجيوسياسي الجديد يزيد من المؤشرات الحالية على الشح بالسوق".

وبحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 86.92 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن سجلت في وقت سابق 87 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2014.

كما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتا أو 1% عن سعر تسوية يوم الجمعة إلى 84.62 دولارا للبرميل، لتكون غير بعيدة عن أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين البالغ 84.78 دولارا الذي بلغته في وقت سابق.

وكانت تعاملات أمس الاثنين محدودة بسبب العطلة الرسمية في الولايات المتحدة.

وهددت جماعة الحوثي بشن هجمات ضد مزيد من الأهداف في الإمارات، بعد ضربات شنتها باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ تسببت في انفجارات بشاحنات وقود وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص، في حين قالت الإمارات إنها "تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي"، بحسب ما أوردت رويترز.

وقالت شركة النفط الإماراتية أدنوك إنها فعّلت الخطط الضرورية لاستمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في الإمارات وحول العالم، بعد واقعة في محطة تحميل المنتجات المكررة في منطقة مصفح بأبو ظبي.