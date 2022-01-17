شركة عُمانية تستحوذ على معظم أسهم "إم تي إن" للهاتف المحمول باليمن

أعلن مسؤول بشركة الزمرد الدولية الاستثمارية العمانية، أمس الأحد، أن الشركة اعتمدت علامة تجارية جديدة بدلا من علامة "إم تي إن" للهاتف المحمول في اليمن بعد استحواذ الشركة العمانية على معظم أسهم "إم تي إن".

وقال المسؤول لرويترز إن اجتماعا عقده رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي للشركة أول أمس السبت في العاصمة صنعاء أقرّ اسم الشركة الجديد، لتكون الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات "يو" أو (YOU) ابتداء من نهاية فبراير/شباط المقبل.

كما أقرّ الاجتماع صرف راتبين لكل موظفي الشركة بما فيهما الأجر اليومي وراتب آخر في نهاية فبراير/شباط المقبل.

وكانت شركة الزمرد الدولية الاستثمارية العمانية أعلنت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني استحواذها على معظم أسهم "إم تي إن" للهاتف المحمول في اليمن بعد أيام من إعلان المجموعة الجنوب أفريقية انسحابها من البلد العربي الفقير الذي تمزقه الحرب منذ 7 سنوات.

وأضافت الشركة العمانية، في بيان اطلعت عليه رويترز، أنها استحوذت على 97.8% من أسهم "إم تي إن" في اليمن.

وقال البيان إن عملية الاستحواذ جرت وفقا للمعايير العالمية، وإن إجراءات انسحاب "إم تي إن" مرّت بسلاسة، ولن يكون لها أي تأثير مالي أو سلبي على خدمات الشركة.

ورفضت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الاعتراف بالإجراءات التي اتخذتها "إم تي إن" لإنهاء خدماتها في البلاد وبيع أسهمها إلى شركة اتصالات أخرى.