علقت محكمة الاستئناف في نيويورك إجراءات المحاكمة في التهم الموجهة ضد مصرف "خلق بنك" التركي لدى المحكمة الفدرالية، حتى يتمكن البنك من ممارسة حقه في الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وبعد هذا القرار، أصبح الطريق ممهدا أمام المصرف للطعن لدى المحكمة العليا في الدعوى المرفوعة ضده.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفضت محكمة الاستئناف الثانية في نيويورك طلب إسقاط الدعوى الذي تقدم به البنك بشأن القضية المرفوعة عليه.

ويواجه مصرف خلق بنك التركي اتهامات بـ"خرق العقوبات الأميركية المفروضة على إيران" في الولايات المتحدة.