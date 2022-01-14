أعلنت المديرية العامة للطابو والمسح العقاري التركي بيع أكثر من 68 ألف عقار للأجانب في 2021.

وقال مدير الطابو والمسح العقاري، محمد زكي آدلي، إن مبيعات العقارات للأجانب ارتفعت على نحو ملحوظ منذ 2018.

وأشار إلى أن تركيا تعدّ ميناء آمنا لمواطني البلدان العربية والشرق الأوسط، مبيّنا أن مواطني هذه الدول يتصرفون انطلاقا من منطق "نلجأ إلى تركيا كملاذ آمن إذا واجهتنا المتاعب في بلادنا".

وأوضح أن العام الماضي شهد بيع 68 ألفا و600 عقار للأجانب، منها:

64 ألفا و500 مسكن (منزل)، ونحو 4 آلاف قطعة أرض، بقيمة تقدّر بـ40 مليار ليرة تركية (الدولار نحو 13.52 ليرة).

ولفت إلى أن مواطني العراق وإيران يأتون في مقدمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا العام الماضي، يليهم مواطنو روسيا وبريطانيا وألمانيا وأفغانستان.

وأضاف أن مدن إسطنبول وأنطاليا وأنقرة وموغلا تأتي في مقدمة المدن التركية الأكثر مبيعا للعقارات للأجانب.