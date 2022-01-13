تركيا.. الليرة تنخفض 2.5% متخلية عن مكاسبها

تراجعت الليرة التركية بنحو 2.5% اليوم الخميس بعد ارتفاعها في اليوم السابق، في ظل استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم تزامنا مع تبني تركيا سياسات غير تقليدية تهدف إلى تعزيز الصادرات والنمو.

واستقرت الليرة عند 13.62 مقابل الدولار في الساعة 06:10 بتوقيت غرينتش -صباح اليوم الخميس- منخفضة من 13.2890 عند الإغلاق في اليوم السابق.

وصعدت العملة التركية نحو 4.7% إلى 13.15 في وقت متأخر أمس الأربعاء.

وفقدت الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

وأمس الأربعاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته ستنجح في خفض نسبة التضخم خلال مدة وجيزة.

وأضاف -في كلمة أمام أعضاء بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم- أن أرقام التضخم لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي في تركيا، وأنه يأمل أن تتحقق فوائد السياسة الاقتصادية لأنقرة الصيف المقبل.

وكان أردوغان قال الأسبوع الماضي إن حكومته قضت على فقاعة سعر صرف العملات الأجنبية بحزمة التدابير الاقتصادية التي اتخذتها أخيرا، وإنها عازمة أيضا على إزالة فقاعة التضخم.

و في الأسبوع الأول من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، قال الرئيس التركي إن إجمالي صادرات بلاده عام 2021 ارتفع بنسبة 32.9% مقارنة بالعام السابق له، وبلغ 225 مليارا و368 مليون دولار.